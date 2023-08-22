Употребление мяса без овощей чревато серьезными последствиями для здоровья

Если часто вводить в свой рацион мясо, и употреблять его без достаточного количества клетчатки, то можно повысить риск онкозаболеваний кишечника, предстательной железы и легких. Поэтому любителям мяса необходимо сочетать их с овощными гарнирами.
Овощная клетчатка позволяет снизить вероятность воспалительных процессов в кишечнике. Ее в течение дня необходимо потреблять в количестве не менее 30 граммов.
В 100 граммах овощей содержание клетчатки составляет 7-10 процентов. Отличными сочетаниями с мясом будет брюссельская капуста, зеленый горошек или брокколи.
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