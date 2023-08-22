Клубничная рассада: как подобрать по сорту, здоровью и плодоношению

Рассада должна быть устойчивой к заболеваниям, таким как фитофтороз, серая гниль, пятнистости и антракноз.

Если вы хотите, чтобы клубника пережила морозы зимой, то ориентируйтесь на сорта в соответствии с суровостью холодов в ваших широтах.

Отлично переност засушливые условия и жару сорта американского происхождения, выведенные в Калифорнии. А вот время созревания клубиники будет отличаться в зависимости от ее сортовой принадлежности.