Готовим участок для посадки озимого чеснока заблаговременно

Если в предыдущем году вы уже собрали с грядки урожай чеснока, для посадки озимой культуры лучше выбрать другой участок, освободившийся после огурцов, томатов, капусты, болгарского перца, баклажанов или кабачков. Так плодоношение не пострадает, но при условии, что он будет хорошо освещаться.

Почву необходимо обработать раствором медного купороса из расчета 40 граммов вещества на ведро воды. Одного ведра хватает на 10 квадратных метров.

А вот витаминизировать грунт можно составом из 5 килограммов перегноя, в которые добавляется 30 граммов суперфосфата и 25 граммов калийной соли.