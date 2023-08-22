Как улучшить яркость фар автомобиля: понадобится одно гигиеническое средство

Нередко проблему мутных фар можно решить не сразу покупая новые или обращаясь к профессионалам. Все, что вам может понадобиться, скорее всего, уже есть у вас дома.

Обычно потускневшие фары не являются следствием технических неисправностей. Чаще всего проблема заключается в сильной загрязненности светотехники. Поэтому полировка поверхности фар может значительно улучшить не только их внешний вид, но и яркость света.

Однако для этой задачи не обязательно обращаться к специалистам или использовать дорогостоящие средства. Для полировки фар можно использовать простое средство гигиены, которое часто можно найти в ванной комнате.

Отбеливающая зубная паста отлично справляется с этой задачей. Просто нанесите немного пасты на потускневшую поверхность фары и аккуратно протрите их чистой тканью.

Результат вас приятно удивит: материал очистится от налета, восстановится блеск, а фары будут светить гораздо ярче.