Ад на земле: на острове возле Ирана температура поднималась до планки 70 °C

Один из регионов Земли нынешним летом фактически превратился в своего рода раскаленную баню. Сочетание экстремальной жары и очень высокой влажности пребывание на открытом воздухе сделало с трудом переносимым, сообщает Вокруг света.

По прогнозам экспертов, в обозримом будущем климатическая ситуация в ряде стран будет лишь ухудшаться, пишет The Washington Post. Речь идет о острове Кешм у побережья Ирана, где 8 августа была зафиксирована температура 70 °C.

Температура воды в Персидском заливе при этом достигла рекордных 36,4 °C, уровень влажности воздуха - около 90–95%. Ученые уточняют, что человек в таких условиях под открытым небом не может выжить более нескольких часов.

Ненамного ниже в этом сезоне была температура (около 60 °C) была в Абу-Даби и Кувейт-Сити, которые также расположены на берегу Персидского залива. Ночью градус поднимался здесь до 38-49 °C.

Эксперты считают, что по мере того, как климат на Земле будет становиться жарче, страны Персидского залива будут становиться все более и более непригодными для жизни людей.