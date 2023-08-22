Умер итальянский певец Тото Кутунью

Известный певец скончался сегодня в 16:00 в одной из клиник Милана. Эту печальную новость подтвердил менеджер звезды Данило Манкузо, сообщает СтарХит.
По его словам, музыкант долгое время тяжело болел. В последние месяцы Тото Кутуньо стало хуже, его госпитализировали в клинику Сан-Раффаэле.
Кутуньо - один из самых успешных певцов и композиторов Италии. В мире продано сто миллионов пластинок с его композициями.
В 1990-м году артист принес победу своей родной Италии, выиграв международный конкурс «Евровидение». Российские слушатели помнят Тото кутуньо по таким хитам, как L'italiano, Serenata и Il tempo se ne va.
Артист знал о своей популярности в РФ и нередко приезжал в Москву с концертами. Сделать длительную паузу в карьере музыканту пришлось из-за тяжелого недуга. В 2009-м у него обнаружили рак.
Певец прошел курс химиотерапии и перенес операцию по удалению почки.Тогда врачи сумели восстановить здоровье знаменитости и тот вернулся к работе
Я радуюсь жизни. Наслаждаюсь. Жизнь - это дар Божий, — говорил Тото.
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