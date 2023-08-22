Зачем в салоне авто нужна рукоятка: не все водители знают правильный ответ

Но мало кто знает настоящее предназначение этой детали. По общему мнению, её основной функцией является поддержание равновесия пассажиров при движении и поворотах. Однако это далеко не единственное её предназначение.

Практически все водители полагают, что эта ручка помогает пассажирам удержаться в машине, особенно на высокой скорости или во время резких манёвров.

В действительности же её применение совсем иное - помощь людям с ограниченными физическими возможностями.

Рукоятка служит дополнительной опорой, позволяя им удобнее садиться и выходить из автомобиля. Люди с ограниченной подвижностью или пожилого возраста могут использовать её для устойчивости при входе и выходе.

Такая рукоятка обеспечивает дополнительную опору, которая делает эти действия менее затруднительными.