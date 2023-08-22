Как быстро охладить салон авто без включения кондиционера: интересный лайфхак

Однако есть способ облегчить себе и пассажирам жизнь, не прибегая к использованию кондиционера и его потреблению топлива.

Вместо резкого охлаждения можно прибегнуть к более естественному методу. Перед водителем стоит задача нормализовать температуру в салоне, используя простой лайфхак.

Процедура проста: начните с открытия одного переднего окна. Затем повторно откройте и закройте заднюю дверь, которая находится по диагонали от открытого окна. Это приведет к обмену горячего воздуха в салоне на более прохладный воздух снаружи.

Такой подход поможет создать комфортную атмосферу в салоне без использования кондиционера.