Мужчина украл 17 млн рублей у тёщи в Сочи, потратив деньги за три дня

Проживавший в Кемерово мужчина приехал к своей тёще в Сочи, намереваясь провести отдых в курортной зоне. Прибыв домой к родственнице, будущий злоумышленник обнаружил сейф. Спустя какое-то время молодой человек незаконно вывез сейф из дома тёщи вместе с водителем такси, который даже не догадывался о незаконности происходящего.

В дальнейшем преступник совершил казалось бы невозможное: мужчина вскрыл сейф, найдя в нём семнадцать миллионов российских рублей, потратив их за три дня! После своего задержания правоохранителями парень признался, что спустил награбленные деньги на дорогой алкоголь, развлечения и девушек лёгкого поведения.