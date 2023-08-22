Дачный эксперт назвал эффективные способы борьбы с мучнистой росой на крыжовнике

Заметив на крыжовнике признаки мучнистой росы, поступаем так. Убираем плохие ветки, зараженные ягоды. Потом используем Топаз, Тилт, обработки делаем вечером.

Тщательно опрыскиваем обе стороны листьев. Далее можно обработать кустарник раствором кальцинированной соды. На 10 л воды добавляются 50 г мыла, столько же пищевой соды.

Другие дачники предлагают использовать золу. На 10 л воды добавляем 1 кг зольного порошка. Настой делается до 5 дней. Туда всыпаем немного прилипателя - хозяйственного мыла.

Обработки делаем в три подхода с перерывом в один день.

Еще один эффективный метод связан с применением навоза. Берем перепревший продукт, заливаем одну часть тремя частями воды. Настаивать надо трое суток.

Разводим концентрат 1:2, процеживаем. Опрыскиваем зараженные участки.