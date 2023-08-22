11-летний мальчик заработал 600 тысяч рублей на продаже бумажных лягушек в Москве

В социальных сетях набирает популярность видеозапись, на который прохожий общается с одиннадцатилетним подростком по имени Арсений. На видео Арсений предлагает мужчине купить у него бумажных лягушек ручной работы, стоимость каждой из которых составляет 1 тысячу российских рублей.

По словам Арсения, каждая из продаваемых им лягушек заряжена на удачу или счастье, а в хороший месяц ему удавалось выручить 600 тысяч рублей во время торговли на "Патриках". При этом Арсений признаётся, что в день у него получается продать от десяти до двадцати лягушек, а в плохой месяц мальчику удаётся заработать порядка 300 тысяч.