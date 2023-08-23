Какие удобрения дать лещине, облепихе, малине осенью: мнением поделился опытный садовод

Малине надо дать лишь одну подкормку в конце октября. Положите под куст 3 кг перепревшего навоза на метр квадратный.

Облепиху специалисты советуют подкармливать дважды за осень, после сбора урожая даем растению суперфосфат. Спустя какое-то время даем перепревшую органику.

Лещину кормим ведром перепревшего навоза в середине октября для будущего богатого урожая вкусных орешков.

Лимонник китайский угощаем в конце сентября, даем по полторы ложки столовых суперфосфата и сульфата калия.

Актинидию удобряем во второй половине сентября. Каждому кусту надо дать по столовой ложке суперфосфата и сульфата калия.