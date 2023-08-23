Огородный эксперт научил способам дозаривания томатов после снятия с кустов

Разложите томаты в коробки слоем в 20 см, держите их при температуре 20-25 градусов. Созреют они через 3-5 дней.

Если хочется быстрее, надо обеспечить доступ солнечных лучей и поднять температуру до +28.

Этот способ предполагает медленное дозаривание, чтобы помидоры смогли как можно дольше пролежать на хранении. Положите помидоры в коробки или ящики, переслоите их опилками.

Поддерживайте температуру в помещении около +15 градусов. Влажность должна быть примерно 80-85%. Так томаты смогут храниться до 40 дней в отличном виде.

Третий способ предполагает вынимание помидоров вместе с ботвой. Затем их подвешивают, чтобы не касались земли. Питание будет доходить от корней к плодам и поможет им дозреть.