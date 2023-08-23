Лагерь для жен «изменников» СССР стал темной страницей истории ГУЛАГа

Акмолинский лагерь для жен изменников Родины (АЛЖИР) открылся в Казахстане в 1938 году. Он находился недалеко от нынешнего села Акмол, сообщает автор канала "Узнай Россию" на платформе Дзен.

Сколько именно через него прошло узниц, неизвестно. По словам автора, есть только одна записка с упоминанием 18 тысяч женщин.

Сюда попадали по решению комиссии при НКВД. Среди заключенных были жены осужденных за шпионаж, связь с троцкистами, заговоры. А также - их маленькие дети. Жен могли арестовать и просто за факт связи с «неблагонадежным».

Условия в АЛЖИРе порой были хуже многих лагерей для мужчин. Под запрет попали переписка, получение посылок. Когда дети заключенных достигали 3 лет, их определяли в детдом. Женщины жили в неотапливаемых бараках и трудились до изнурения.

Через АЛЖИР, к примеру, прошли Рахиль Мессерер-Плисецкая - мать балерины Майи Плисецкой, а также Ашхен Налбандян – мать Булата Окуджавы.

Лагерь был ликвидирован в 1950 году, но его узниц реабилитировали лишь в 1958-м. До этого момента у них не было права вернуться туда, где жили до ареста.