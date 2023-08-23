Мигрант избил девушку в Москве из-за коротких шорт

В подмосковном Нахабино сегодня на девушку по имени Фаина, которая совершала пробежку в шортах, напал 20-летний мигрант Шахзод Джурабоев. Мужчина ударил москвичку потому, что ему не понравилась ее одежда.

Молодой человек решил, что девушка одета слишком откровенно. В частности, его раздражили короткие шорты.

Просто бежала, навстречу шел какой-то мужчина. Занял большую часть дороги, будто желая помешать бежать. Он говорит: „Че тут бегаешь? Почему так одета?“ Я одета по-спортивному: футболка, шорты. Он, не дождавшись ответа, ударил по лицу, — поделилась пострадавшая.

Дома она все рассказала супругу. Тот решил найти обидчика: искал свидетелей произошедшего и материалы с видеокамер. По его словам, уже написано заявление в полицию, будут сняты побои. 21-летняя Фаина, к слову, во время удара получила травму губы.

В итоге уличного хулиган был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Шахзода Джурабоева сейчас везут на допрос. Как сообщает источник СтарХита, агрессору грозит до 2 лет лишения свободы.