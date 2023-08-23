На канале Россия стартует выпуск новой патриотической программы «Наши», где Дмитрий Харатьян расскажет о героях СВО

Новый телесезон на канале «Россия» открывает премьера патриотической программы «Наши», сообщает КП. Передача будет выходить с понедельника по четверг, а вести ее будут народный артист РФ Дмитрий Харатьян и заслуженная артистка этой страны, автор и исполнитель композитор Юта.

Телепроект расскажет о судьбах людей,соприкаснувшихся с СВО.

Программа «Наши» - о героях, взаимовыручке людей, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Это герои и участники СВО, их близкие, жители новых российских территорий, беженцы, медики, волонтеры. Семьи, усыновившие осиротевших детей, и многие другие, кому есть, что рассказать и чем поделиться, - уточняет издание.

Ведущий нового проекта Дмитрий Харатьян не раз бывал в госпиталях, выступал перед бойцами в Макеевке.

Харатьян не только известен своей патриотической позицией. Он не скрывает и своих взглядов на службу детей звезд. Актер рассказал, что его сыну 24 года, в армии тот не служил из-за проблемы со зрением.