На канале Россия стартует выпуск новой патриотической программы «Наши», где Дмитрий Харатьян расскажет о героях СВО

Новый телесезон на канале «Россия» открывает премьера патриотической программы «Наши», сообщает КП. Передача будет выходить с понедельника по четверг, а вести ее будут народный артист РФ Дмитрий Харатьян и заслуженная артистка этой страны, автор и исполнитель композитор Юта.
Телепроект расскажет о судьбах людей,соприкаснувшихся с СВО.
Программа «Наши» - о героях, взаимовыручке людей, которые оказались в непростой жизненной ситуации.
Это герои и участники СВО, их близкие, жители новых российских территорий, беженцы, медики, волонтеры. Семьи, усыновившие осиротевших детей, и многие другие, кому есть, что рассказать и чем поделиться, - уточняет издание.
Ведущий нового проекта Дмитрий Харатьян не раз бывал в госпиталях, выступал перед бойцами в Макеевке.
Харатьян не только известен своей патриотической позицией. Он не скрывает и своих взглядов на службу детей звезд. Актер рассказал, что его сыну 24 года, в армии тот не служил из-за проблемы со зрением.
Но в военное время он - призывной. Если получит повестку, пойдет — если такова необходимость. Мы говорим с ним на эти темы.
Сын придерживается таких же взглядов, как и я. Считает: если нужно будет выполнить долг, он его выполнит, - заявил артист.
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