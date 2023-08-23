Что положить в салон автомобиля, чтобы стекла не запотевали: полезный лайфхак

Даже при использовании потоков воздуха или специальных средств не всегда удается справиться с этой неприятностью. Протирание окон тряпкой может оставить разводы, а ожидание, пока конденсат исчезнет самостоятельно, занимает много времени.

Тем не менее, есть простой и эффективный лайфхак, который позволяет избежать запотевания стёкол в автомобиле. Для этого в салоне следует разместить один небольшой предмет, способный поглощать влагу.

Основная причина запотевания окон - высокая влажность внутри салона. Чтобы снизить влажность, необходимо убрать лишнюю влагу из воздуха. Прекрасно справляется с этой задачей предмет с хорошей гигроскопичностью.

В качестве такого предмета можно использовать наполнитель для кошачьего лотка, содержащий силикагелевые гранулы. Разместив их в салоне, вы сможете минимизировать запотевание стёкол и обеспечить более комфортные условия в вашем автомобиле.