Закат Европы: абсурдные запреты, действующие внутри стран ЕС

К примеру, в польском метрополитене официально запрещено бегать, и в случае поимки бегущего человека правоохранителями в метро его будет ждать штраф в размере 25-ти евро. Кроме того, на автобанах Германии строжайше запрещена остановка автомобилей, а нарушившим данный запрет полагается штраф в 100 евро.

Ещё более абсурдными являются законы, которые запрещают целоваться. В частности, во Франции влюблённые не могут целовать друг друга на перроне перед уходящим поездом, а в Великобритании нелегальны поцелуи внутри метро. Также странные законы действуют на итальянских пляжах: в Венеции незаконно собирать ракушки на пляжной зоне отдыха, а Эраклеи нельзя строить песчаные замки.