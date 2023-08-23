3-4 капли в каждую туфлю, и запах пота исчезнет: полезный лайфхак

Если вас беспокоит неприятный аромат пота в обуви, то у нас есть решение.

Чтобы избавиться от этой неприятной проблемы, можно воспользоваться эфирными маслами, обладающими антибактериальными и дезодорирующими свойствами, например, лавандовым или эвкалиптовым.

Просто добавьте 3-4 капли эфирного масла в каждую туфлю и оставьте так на несколько часов. Важно помнить, что для этой цели не подходят косметические масла.

Эфирные масла лаванды и эвкалипта помимо приятного насыщенного аромата обладают способностью уничтожать бактерии. После такой обработки вам больше не придется беспокоиться о неприятном запахе — ваша обувь будет исключительно свежей.