Как солдаты Красной Армии отомстили палачам Зои Космодемьянской

В настоящее время доподлинно известно, что Зою Космодемьянскую "сдал" член её же диверсионной группы Василий Клубков, завербованный немецко-фашистской армией. Также донёс на Космодемьянскую староста деревни Петрищево Семён Свиридов, который работал лесорубом до начала Великой отечественной войны.

Кроме того, в пытках Зои Космодемьянской участвовали советские гражданки Солина и Смирнова, в домах которых жили гитлеровцы, захватившие Петрищево.

Уже в 1942 году военный трибунал СССР приговорил разведчика-коллаборанта Клубкова к расстрелу. Такая же учесть ждала Смирнову и Солину, а также фотографа, который фиксировал казнь Зои. Помимо прочего, был расстрелян нацистский подполковник Рюдерер, что подразделение базировалось в Петрищево в 1941 году.