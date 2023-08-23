Капибары из малазийского зоопарка приняли рыжего кота в свою стаю

Малазийский зоопарк "Негара" получил широкую известность благодаря всего одному представителю семейства кошачьих. Эта история берёт своё начало около года назад, когда рыжий кот по кличке Оуэн начал часто появляться возле вольера с капибарами. Изначально кот и крупные грызуны боялись друг друга, проявляя излишнюю осторожность, однако в дальнейшем Оуэн и капибары подружились.

Позднее администрация зоопарка поняла, что Оуэн и стая капибар не причинят друг другу вреда, из-за чего руководство заведения приняло решение поселить животных в одном вольере.