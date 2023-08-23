Симпатизировавший Советскому Союзу Сартр не принял бы Ленинскую премию

23 октября 1964 года философ-экзистенциалист Жан-Поль Сартр дал интервью сотрудникам шведской прессы, где детально объяснил свой отказ от Нобелевской премии, присужденной ему по решению профильной академии. По словам Сартра, человеку, который промышляет писательским трудом, негоже иметь никакие привилегии кроме своего таланта и печатной машинки.

В том же интервью Жан-Поль Сартр не упустил возможность напомнить о своих симпатиях к социалистическим взглядам, отвесив реверанс в адрес Советского Союза. Вместе с тем Сартр подчеркнул, что наряду с Нобелевской премией он также бы отказался и от Ленинской, если бы его на неё номинировали.