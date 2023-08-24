Чтобы огурцы никогда не болели и всегда заваливали богатым урожаем, надо предложить им соду

Пищевая сода есть в каждом доме и стоит копейки, а урожай будет - полные ведра. Содовая подкормка укрепит здоровье огурцов, усилит и продлит плодоношение.

Растения становятся устойчивыми к основным заболеваниям, к плохой погоде, даже к нападкам вредителей.

Вы не увидите желтых и сухих листьев, цветение будет активным с обилием завязей. Даже вкус и внешний вид плодов улучшается.

На 10 л воды добавляем 3 столовые ложки порошка, настаиваем два часа и применяем свежим. Кормить надо три раза в сезон.

Первый раз в начале июля, второй раз в конце. Третья подкормка делается в середине августа. Все процедуры проводим в вечернее время.