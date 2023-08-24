В Китае изобрели чудо-унитаз, который не надо мыть, потому что он не загрязняется

Ученые Хуачжунского университета науки и технологии в Ухане разработали унитаз с такой скользкой поверхностью, на которой ничто не задерживается и не оставляет следов.

Как сообщает Вокруг Света, этой сантехнике для смыва требуется меньше воды, ее не придется дополнительно чистить. Созданный при помощи спекающей 3d-печати материал к тому же еще и не изнашивается.

Особая поверхность унитаза сделана из смеси пластиковых и гидрофобных песчинок при использовании селективной лазерной спекающей 3D-печати. Как уточняет издание, лазер при производстве эти частицы сплавил вместе, создав сложную пористую структуру.

При этом внутри для придания нужных свойств может содержаться большое количество смазочных материалов.

Для испытаний разработчики наапечатали модель унитаза в десять раз меньше стандартной. Ученые смазали поверхность сантехники специальным силиконовым маслом - оно, как и ожидали, проникло под покрытие.

Протестировали унитаз, смывая различные субстанции. Сначала - с помощью грязной воды, потом влили молоко и йогурт. Затем - мед и гель на основе крахмала. После контакта со всеми этими веществами туалет оставался чистым.

Разработчики решили устроить унитазу и краш-тест: протерли его поверхность наждачной бумагой свыше 1000 раз. Но и после этого туалет остался сверхскользким.