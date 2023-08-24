Дизайнер Сергей Зверев стал терять зрение

Сергей Зверев устроил презентацию в связи с выходом нового клипа «Ты - моя суперзвезда». На тусовке с друзьями он рассказал о проблемах. Как сообщает Рrozvezd.info, бывший фаворит Аллы Пугачевой стал терять зрение. Без очков звезда с трудом разбирает буквы.

Сергей недавно отметил 60-летний юбилей, но громких торжеств устраивать не стал. В канун этой даты артист заявил, что не имеет возраста и - улетел на свою родину к озеру Байкал. Здесь и отметил праздник в кругу близких и родных.

Зверев, несмотря на солидный возраст, находится в прекрасной форме. Он выглядит минимум на двадцать лет моложе. По словам короля гламура, для этого он ничего специально не делает.

Диеты не соблюдаю, - заверил артист. Они не всегда на пользу. Конечно, если надо похудеть, приходится есть правильную еду. И после 6 вечера не есть вообще. Но у меня так не получается: я всегда ем ночью.

Однако без возрастных изменений не обошлось. Поднявшись на сцену, Зверев не смог прочесть несколько строчек по бумажке.

Я не вижу, что здесь написано, - заявил артист. Мне нужны ведущие, которые подскажут. Без очков ничего не вижу.

Зверев лично исполнил для гостей песню и пообещал в будущем тоже радовать зрителей новыми хитами.