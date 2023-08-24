Солдаты армии Японии жалуются на издевательства и сексуальные домогательства

Репортёры американского телеканала CNN получили доступ к новому докладу Министерства обороны Японии, в котором сообщается, что японские солдаты нередко становятся жертвами сексуального и физического насилия. Известно, что зачастую командиры отрядов японских Вооружённых сил существенно злоупотребляют своими полномочиями.

Также в 12-ти процентах случаев жалоб на насилие речь идёт о сексуальных домогательствах. За последний год Минобороны Японии получило 1325 жалоб о насилии в отношении бойцов. В частности, одна женщина-солдат утверждает, что за минувший год она подвергалась домогательствам ежедневно.