Японец собрал коллекцию навозных жуков, отсортировав их по цветам

15:48 2023-08-24

Уроженец Японии похвастался личной коллекцией навозных жуков, из которых он составил своеобразную художественную композицию.

Проживающий в Японии молодой человек вызвал резонанс в соцсетях, опубликовав серию фотоснимков собственной коллекции навозных жуков. На фотографиях видно, что парень смог изловить сотни таких насекомых, большинство из которых имеют крайне причудливые цвета, переливающиеся на солнце.

При этом японец не рассказал, как зародилось его хобби по коллекционированию навозных жуков, однако подавляющее большинство комментаторов этим и не интересовалось: пользователи мессенджеров просто похвалили мужчину за старание, отметив красоту собранной им композиции.

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    Кроме того, юноша обнародовал фото коллекции жуков, составленных в ряд по цветам. Таким образом парень смог воссоздать некое подобие градиента по цветовой модели RGB.