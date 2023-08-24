Японец собрал коллекцию навозных жуков, отсортировав их по цветам

Проживающий в Японии молодой человек вызвал резонанс в соцсетях, опубликовав серию фотоснимков собственной коллекции навозных жуков. На фотографиях видно, что парень смог изловить сотни таких насекомых, большинство из которых имеют крайне причудливые цвета, переливающиеся на солнце.

При этом японец не рассказал, как зародилось его хобби по коллекционированию навозных жуков, однако подавляющее большинство комментаторов этим и не интересовалось: пользователи мессенджеров просто похвалили мужчину за старание, отметив красоту собранной им композиции.