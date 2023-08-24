Основатель группы «Алиса» без вести пропал в Петербурге

Один из основателей рок-группы «Алиса», гитарист Андрей Шаталин пропал в Санкт-Петербурге. С просьбой помочь его отыскать в соцсети вышел поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», сообщает 5-tv.ru.

Как следует из информации в ВКонтакте, 63-летний музыкант 22 августа вышел из дома, попрощался с родственниками, а потом исчез. Куда он мог податься, не понимают ни родные, ни друзья.

Внимание, помогите найти! Андрей Германович Шаталин, 63 года. Особые приметы: носит бороду. Худощавого телосложения, - информируют волонтеры.

Как уточняет 5-tv.ru, Шаталин вышел в магазин ранним утром, но в квартиру не вернулся. По словам друзей, за гитаристом ранее ничего подобного не наблюдалось. Испуганные жена и дети обратились за помощью к специалистам-поисковикам.

Музыканта в последний раз видели в черной кожаной куртке, на нем также были темно-синяя футболка, черные брюки и ботинки. На голове - зеленая кепка, в руках - черный зонтик.