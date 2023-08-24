Певицы Слава и Успенская хотят провести благотворительный концерт в пользу жертв пластики

Адвокат Елена Сенина рассказала, что звезды Любовь Успенская и Слава намерены помочь материально женщинам, у которых проявились тяжелые последствия после операции у пластического хирурга Тимура Хайдарова, сообщает Газета.ру.

По словам Сениной, певицы могут поддержать финансово девушек, которые нуждаются в срочной операции, пока у них будут длиться с Хайдаровым судебные разбирательства.

Артистки также намерены провести благотворительный концерт, а вырученные средства опять-таки передать тем, кто в них нуждается.

Поэтому их роль и миссия являются максимально благородными, — заявила Сенина.

22-го июля Слава обвинила Хайдарова в том, что тот некачественно сделал ей грудь. По словам звезды, после хирургического вмешательства груди стали асимметричными, там также были «отвратительные шрамы».

Хайдаров в ответ заявил, что исполнительница не соблюдала медицинские рекомендации по уходу за шрамами после операции.

Любовь Успенская поддержала Славу. Она тоже недовольна пластикой у Хайдарова. Коллективное письмо против хирурга в целом подписали 52 россиянки. Со стороны пострадавших делом занимается адвокат Елена Сенина.