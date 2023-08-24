Как часто нужно менять моторное масло: совет экспертов

Несмотря на это, далеко не каждый автовладелец осведомлен о правильной периодичности этой операции. Общее представление гласит, что следует придерживаться указаний производителя. Однако действительность не всегда ограничивается этим правилом.

Иногда автомобиль сталкивается с повышенными нагрузками, и это может потребовать более частой смены масла.

Эксперты советуют руководствоваться следующими рекомендациями: при интенсивной эксплуатации автомобиля стоит делать замену масла каждые 15000 километров пробега, проводя так называемое «масляное ТО».

Если сложно следить за точным пробегом, рекомендуется обращаться на техническое обслуживание хотя бы раз в год. Не забывайте также о самостоятельной замене масла – это следует делать каждые 7500 километров.