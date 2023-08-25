В действительности минога, чей внешний вид отталкивает даже искушённого зрителя, является не рыбой, а животным из класса бесчелюстных. В свою очередь бесчелюстные стали одной из древнейших форм развития организма на планете и некогда были самой развитой подгруппой позвоночных животных.
У морского паразита миноги нет челюсти, но есть острые зубы
00:52 2023-08-25
Минога, часто ошибочно принимаемая за рыбу, фактически является морским животным паратиразитического вида.
-
Внешность миноги делает её похожей на монстра из стандартного фильма ужасов 1980-1990-ых годов. Тем не менее, миноги используют зубы несколько нестандартно.
-
Обычно миноги присасываются к другим рыбам и морским животным, растворяя их плоть, после чего она поглощается паразитом в практически жидкой форме, становясь неким подобием питательного супчика.