У морского паразита миноги нет челюсти, но есть острые зубы

В действительности минога, чей внешний вид отталкивает даже искушённого зрителя, является не рыбой, а животным из класса бесчелюстных. В свою очередь бесчелюстные стали одной из древнейших форм развития организма на планете и некогда были самой развитой подгруппой позвоночных животных.