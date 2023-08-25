Кристина Асмус попала в больницу с серьезным диагнозом

Актриса Кристина Асмус уже несколько дней находится в больнице, но только сейчас нашла силы рассказать, что с ней произошло, сообщает СтарХит.

По словам звезды, ее забрали на скорой. В клинике ей поставили диагноз «ротавирус», который может привести к обезвоживанию организма.

Бригаде скорой помощи, докторам, медсестрам больницы города Шуя, а также всем неравнодушным - поклон и спасибо! Я два дня провела в местной инфекционке: была высокая температура со всеми сопутствующими ротавируса. Тряхануло знатно, съемки все полетели, но зато организм очистился, — поделилась 35-летняя артистка в личном блоге.

Острая фаза болезни в прошлом. Однако, по признанию Асмус, у нее пока не спадает температура и сохраняются тошнота и рвота.

Сейчас Кристина уже пытается понемногу есть, ее рацион состоит в основном из рисовой каши. Поклонники желают кумиру выздоровления и надеются, что все обойдется.