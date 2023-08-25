Даня Милохин в Дубае попал в тюрьму

В Telegram-канале музыкального лейбла Bugatti Music (ею владеет российский иноагент Моргенштерн) появилась нерадостная новость: «Кажется, Даня Милохин попал в Дубайскую тюрьму», сообщает Супер.ру.

Ранее сам блогер, пишет издание со ссылкой на его фанатов, успел выложить несколько сторис с ДТП, а также в полицейской машине. Но позже все удалил.

А утром Даня уже вышел на связь - радостный, свободный и очень счастливый. Он выложил короткое видео, где едет из местной тюрьмы и благодарит своих друзей за внесенный залог и вызволение:

Ребят, спасибо вам за поддержку. Я рад, что собрали деньги и меня оттуда вытащили.

Пока неизвестно, за что именно арестовали Милохина. Но поклонники в его фан-группах вовсю обсуждают произошедшее. Некоторые еще приходят в себя после пугающих публикаций кумира, а другие пытаются предположить, как дальше будут развиваться события, что будет со звездой.

К слову, сам Милохин сделал уже несколько публикаций в соцсети после освобождения. Он показал фотографию со сдачи экзамена ПДД - по всей вероятности, он его не сдал из-за непристегнутого ремня безопасности