Секреты рыбалки: 11 советов и хитростей, которые должен знать каждый рыбак

- Для ловли более крупной рыбы насадите пучок мотыля на крючок. Гарантированно поймать рыбу побольше поможет навозный червь, которого можно дополнить к приманке.
- Если клев затих, оберните мормышку в цветную фольгу. Это займет пару секунд. Рыбе больше всего по нраву фольга синего или изумрудного цвета.
- Если вы добавите в прикормку несколько (достаточно 6-7) капель смеси для новорожденных, то такой корм станет для рыбы приятным лакомством. Но необходимо учесть, что не вся прикормка для этого подходит. Привлекательными для рыбы будут те, в составе которых есть анис, мята или укроп.
- Если трудно подобраться к рыбному месту и закинуть приманку, завезите её с помощью прикормочного кораблика. Таким же образом можно завозить бойлы и снасть.
- Рыба чувствительна к запахам, поэтому не стоит пользоваться парфюмом, собираясь на рыбалку. Нажива, пропахнув вашим одеколоном, станет непривлекательна для рыбы. Также рыба не любит запах табака, поэтому тщательно мойте руки перед тем, как насадить наживку.
- Мотыль прекрасно хранится в картофеле. Для этого вам необходимо сделать коробок из сырой картошки, вырезав сердцевину. Поместите в такой футляр мотыля и закрепите резинкой.
- Если пойманная рыба зацепилась за траву, не тащите ее что есть мочи, наоборот, сделайте чуть слабее леску, и добыча сама себя освободит.
- Покрасьте леску в разные цвета исходя из времени года и условий водоема. Для прозрачной воды – голубой цвет лески, для осени- коричневый цвет, для воды в момент цветения – зеленый цвет, для илистого дна – черный.
- Необходимо пользоваться темными приманками в светлое время суток на светлом дне, и наоборот.
- В дождливую погоду рыба обитает возле берега, поэтому нет смысла закидывать далеко удочку. Хвойные деревья, упавшие в воду, отпугивают рыб запахом смолы, поэтому лучше в таких местах не рыбачить.
- Чтобы определить глубину водоёма, не обязательно идти на изощрения — достаточно приобрести эхолот, который не только покажет рельеф дна, но и подскажет, где клёвое место.
Секреты рыбалки: 11 советов и хитростей, которые должен знать каждый рыбак
20:40 2023-08-25
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