Секреты рыбалки: 11 советов и хитростей, которые должен знать каждый рыбак

Киркоров принес извинения своему скандально известному пластическому хирургу Хайдарову

Исполнитель Филипп Киркоров признался, что обложал, когда летел на самолете из Греции в Москву. Он нарушил диету, которую ему прописал Тимур Хайдаров после пластики.