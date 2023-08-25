Концертный райдер Билана оказался в сети, вскрыв привередливость артиста

Согласно информации из райдера Дмитрия Билана, обычно певец хочет, чтобы температура воздуха в его гримёрке превышала 21 градус по Цельсию. Также Билан требует возможность закрывать гримёрку на ключ, большое зеркало, не менее четырёх стульев и дополнительных охранников.

Также удивляет перечень продуктов питания, который Дмитрий Билан запрашивает перед выступлением: в него входит буженина, брокколи, лапша с курицей, фруктовая нарезка, лососевый стейк и другая рыба.