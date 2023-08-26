Артемий Лебедев назвал уехавших из России «несчастными людьми»

По мнению Лебедева, те, кто добровольно принял решение уехать из России, являются заведомо несчастными людьми, поскольку на родине у них остались близкие родственники, товарищи, дома, дачи и питомцы. Покинув отчизну, эти россияне утратили связь со множеством родных сердцу вещей, уверяет Артемий Лебедев.

Также Лебедев отметил, что любой эмигрант встречает на своём пути массу сложностей, преимущественно связанных с адаптацией в новой социокультурной среде, являющейся заведомо чужеродной для уроженцев России.