Поклонники обеспокоены исчезновением звезды сериала «Не родись красивой» Нелли Уваровой

Известная актриса Нелли Уварова стала знаменитой в середине 2000-х годов, когда сыграла главную роль в телевизионном сериале «Не родись красивой», напоминает 5-tv.ru.

Артистка в этот период была одной из самых обсуждаемых. Но сегодня о ней практически ничего не слышно. Куда пропала звезда?

Уварова в 2007-м году неожиданно исчезла с экранов, уточняет издание. Ее последний большой проект - сериал «Атлантида». Как выяснилось, знаменитость решила ограничить актерскую деятельность лишь театром.

По мнению артистки, театр дает больше возможностей для самореализации.

Нелли Уварова на данный момент соглашается участвовать в кино и сериалах только на второстепенных, эпизодических ролях. Звезда никогда не стремилась к громкой славе и признанию в кинематографе, и остается верной своим принципам.

С 2011-го года Уварова замужем за Александром Гришиным. Пара воспитывает двоих детей.