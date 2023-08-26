София Ротару не сумела продать дорогую квартиру в Москве и уехала к сыну за границу

Известная украинская певица София Ротару имеет в Москве шикарную недвижимость. Но продать ее звезда не смогла: артистка понимает, что у нее не получится перевести за границу крупную сумму, где сейчас живут сын и внуки исполнительницы.
76-летняя София Ротару почти год не давала знать о себе в соцсетях, сообщает КП. Но 24 августа она опубликовала фото с сыном – в день 53-го дня рождения наследника.
Среди представителей шоу-бизнеса гуляет информация, что нынешним летом София Ротару воссоединилась со своим сыном, невесткой и внуком. Более года семья живет в Италии. Именно в этой стране певица купила заграничный домик и оформила его на единственного сына Руслана.
Руслан Евдокименко живет в Италии с женой Светланой и 29-летним сыном Анатолием. Его 22-летняя дочь София проживает в США, но регулярно навещает родню.
Продюсер Илья Саглиани рассказал КП, что Ротару на данный момент имеет не один объект недвижимости за границей.
А квартира в Москве закрыта. Вряд ли кто-нибудь из коллег артистки с правильной (патриотической) позицией будет связываться и помогать с продажей жилья. Продать его будет проблематично, - считает продюсер.
В Москве у украинской певицы в собственности апартаменты размером в 120 квадратных метров по улице Зоологической. Похожие квартиры сегодня оцениваются в 60 миллионов российских рублей.
Появились слухи, что московскую недвижимость Ротару планирует переписать на свою преданную помощницу.
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