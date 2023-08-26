Откуда берутся некрасивые, ветвистые, треснувшие и мелкие корнеплоды моркови: мнение эксперта

Искривленные плоды, мелкие и с трещинами появляются, если почва была плохо подготовлена к посадке.

Например, если раскисление проводилось незадолго до посевных работ. Особенно, если при этом применялись удобрения с хлором, азотные удобрения в избытке.

При густых посевах морковь тоже может деформироваться.

Если вы в начальном периоде вегетации даете мало влаги и питания, но пытаетесь восполнить это в конце сезона перед сбором урожая, то получите морковь измененной формы и с ухудшенным вкусом.