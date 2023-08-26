Карман и смартфон: где лучше всего носить гаджет, а куда его класть не следует

Если вы кладете гаджет в карман куртки, проследите, чтобы там не было других предметов, могущих поцарапать экран.

В жаркую погоду не стоит класть мобильник в узкий карман брюк. Устройство будет подвергаться перегреву, что для него не очень полезно.

Задний карман подходит для ношения смартфона меньше всего. Он может случайно выпасть, а вы и не заметите, на него можно сесть и нанести повреждения, и же он просто случайно сработает не так, как вы бы хотели.