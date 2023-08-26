США протестируют новый вид смертной казни путём азотной гипоксии

Впервые смертная казнь путём вдыхания паров чистого азота была одобрена в Соединённых Штатах ещё в 2018 году. Тогда подобный тип казни легализовали сразу три штата, однако до сих пор она нигде не осуществлялась. Ожидается, что в ближайшее время казнь путём азотной гипоксии будет примена в отношении американца, который убил девушку в 1988 году.

Данный гражданин должен был быть казнён ещё в прошлом году, однако его казнь перенесли, поскольку мужчине не смогли ввести летальную инъекцию из-за слишком миниатюрных вен.