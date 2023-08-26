Автоэксперты назвали 3 главные ошибки при замене свечей зажигания

Однако, существует несколько распространенных ошибок, которые стоит избегать, чтобы избежать проблем. Специалисты выявили три главные оплошности, которые могут возникнуть при замене свечей зажигания.

По мнению экспертов, одной из типичных ошибок является замена свечей на горячем двигателе. Это может привести к повреждению резьбы и осложнить процесс замены.

Вторая распространенная неточность – непредварительная очистка свечи от грязи и остатков. Пренебрежение этим этапом может вызвать серьезные проблемы в работе автомобиля.

Также частой ошибкой является использование неподходящих инструментов для замены. Эксперты предупреждают, что следует использовать динамометрические ключи, иначе может быть нарушен теплообмен и работа двигателя.