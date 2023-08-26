Эксперты рассказали, что будет, если лечь спать в заведенном автомобиле

Опытные автомобилисты предостерегают от этого, в то время как другие утверждают, что это безопасно. Зарубежные эксперты принялись разбираться в этой дилемме и высказали свое мнение на этот счет.

Временами обстоятельства заставляют переночевать в машине, особенно в холодное время года. Если такая необходимость возникает, рекомендуется подогреть салон и тщательно закрыть окна.

Тем не менее, решительно не стоит спать в автомобиле, пока мотор работает. Даже современные автомобили не могут обеспечить полную защиту от выхлопных газов, особенно если двигатель работает длительное время.

Токсичные вещества могут попасть внутрь салона из-за перемешивания воздуха. Это может привести к отравлению угарным газом, в некоторых случаях даже смертельно опасному.

Потенциальный риск зависит от концентрации газа и состояния здоровья человека. Поэтому спать в машине с включенным двигателем – крайне рискованное действие. Рекомендуется вместо этого подогреть салон и обеспечить безопасные условия для ночевки.