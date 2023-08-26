Названы 4 фатальные ошибки, которые водители совершают в ночное время

Автоэксперты выявили четыре основные и опасные ошибки, которые водители совершают, когда сумерки наступают.

Эксперты поделились своими выводами в онлайн-ресурсах. Первая распространенная ночная ошибка - превышение скорости. Не следует забывать, что даже ночью скорость остается ограниченной, как и днем. Высокая скорость при ограниченной видимости может привести к позднему обнаружению препятствий или пешеходов.

Вторая ошибка - игнорирование чистоты стекол. Стекла автомобиля должны быть чистыми как снаружи, так и внутри, особенно в холодное время года. Засоренные стекла могут мешать видимости из-за пятен, грязи и бликов.

Третья ошибка - недооценка луж. В ночное время легко упустить скопления воды на дороге. Проезжание по лужам может привести к потере сцепления шин с дорожным покрытием.

Четвертая фатальная ошибка - неправильное поведение при "световой атаке", когда яркий свет фар встречных машин ослепляет водителя. Если на прямых участках дороги эта проблема еще можно усмирить, то на поворотах и подъемах следует быть особенно внимательными и стараться избежать прямого взгляда в яркий свет фар.