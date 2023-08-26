5 признаков того, что в бак залит плохой бензин

Эксперты выделили пять ключевых признаков некачественного топлива, которые могут помочь владельцам автомобилей распознать эту проблему. Подробности были опубликованы в интернет-источниках.

Неправильная работа двигателя Плохое топливо может привести к тому, что двигатель не будет заводиться сразу или потребует нескольких попыток. Также следует обратить внимание на звуки при работе двигателя, так как постукивания при нажатии на педаль газа могут свидетельствовать о проблемах.

Ухудшение динамики Снижение оборотов и потеря динамики при нажатии на газ могут указывать на некачественное топливо. Поздняя реакция на подачу газа может быть одним из сигналов проблемы.

Выброс чёрного дыма Появление черного дыма из выхлопной трубы автомобиля – нехороший признак. Это может быть результатом неправильного соотношения топливной смеси из-за использования некачественного бензина или дизельного топлива.

Увеличенный расход топлива Если в баке оказалось плохое топливо, то обычно его расход увеличивается. Этот показатель может резко возрастать, что будет заметно на заправочных чеках.