5 признаков того, что в бак залит плохой бензин

Эксперты выделили пять ключевых признаков некачественного топлива, которые могут помочь владельцам автомобилей распознать эту проблему. Подробности были опубликованы в интернет-источниках.
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Неправильная работа двигателя Плохое топливо может привести к тому, что двигатель не будет заводиться сразу или потребует нескольких попыток. Также следует обратить внимание на звуки при работе двигателя, так как постукивания при нажатии на педаль газа могут свидетельствовать о проблемах.
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Ухудшение динамики Снижение оборотов и потеря динамики при нажатии на газ могут указывать на некачественное топливо. Поздняя реакция на подачу газа может быть одним из сигналов проблемы.
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Выброс чёрного дыма Появление черного дыма из выхлопной трубы автомобиля – нехороший признак. Это может быть результатом неправильного соотношения топливной смеси из-за использования некачественного бензина или дизельного топлива.
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Увеличенный расход топлива Если в баке оказалось плохое топливо, то обычно его расход увеличивается. Этот показатель может резко возрастать, что будет заметно на заправочных чеках.
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Появление надписи "Check Engine" Появление на панели приборов надписи "Check Engine" – сигнал к переосмыслению использованного топлива. Особенно это актуально, если был использован бензин с оксигенатами – добавками для искусственного повышения октанового числа.
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