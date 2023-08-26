Светлана Лобода пожаловалась на свою жизнь в России

Певица на протяжении многих лет строила свою карьеру в России, а после начала СВО собрала вещи и навсегда покинула страну. Сейчас исполнительница хита «Твои глаза»гастролирует по Европе и США и пробует перестроиться, сообщает СтарХит.

Пытаюсь с каждым днем быть все лучше и лучше, более профессиональной. Много работаю, чтобы была гармония, чтобы никто меня не сбивал с моего пути. Иногда бывает очень тяжело, так как у меня непростая судьба. Я работала в России, мне тоже было тяжело. Со временем выработала свою стратегию. Я честна с собой, потому спокойна, — поделилась артистка.

Светлана считает, что она в России была «артисткой номер». Теперь вокалистка обживается в Латвии. Продюсер Леонид Дзюник недавно заметил, что Лобода получила знаменитость именно в России, но потом покинула страну. Представителя шоу-бизнеса заявил, что россиян это не расстроило.