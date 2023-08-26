Никас Сафронов рассказал о шантаже бывших жен

Актер Федор Добронравов в интервью Рrozvezd.info объяснил, почему его друг, мастер кисти Никас Сафронов, не женится. По словам актера, художник не идет под венец из-за чрезмерной влюбчивости. Дескать, настоящему мастеру необходимо вдохновение, которое Никас ищет в разных женщинах.

С Федором Добронравовым мы дружим давно, потому его слова у меня не вызвали удивление, - признался Никас. Он знает меня как художника и как человека. За годы нашей дружбы я его иногда знакомил со своими девушками, потому он и считает, что у меня должна быть Муза.

Сафронов признался, что он немного завидует Добронравову, потому что тот сумел построить крепкую семью:

Он прекрасный семьянин, живет с женой больше сорока лет. А у меня так не получилось.

В жизни художника было два официальных брака. Но, как отметил мастер, позитива ему они не принесли.

Оба моих официальных брака ничего не принесли, кроме разочарования, - не скрывает Никас. Видимо, не попалась та, которая смогла бы меня понять. Во время разводов мои жены устраивали скандалы и шантажировали. Это не самые приятные воспоминания моей жизни. Повтора таких ситуаций больше не хочу.

Художник подчеркнул, что его главная муза - это искусство. И добавил, что во время работы он абсолютно счастлив.