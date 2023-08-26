Пластический хирург выложил в сеть реальное фото Виктории Бони, поклонники в шоке

42-летняя экс-участница проекта «Дом-2» Виктория Боня решилась на очередную пластику.

Блогер решила доверить свое лицо не Тимуру Хайдарову или другим российским хирургам, а - американскому врачу, который работал над внешностью супермоделей Кендалл Дженнер и Беллы Хадид.

Операция обойдется звезде в приличную сумму – 24 миллиона российских рублей. В соцсетях пластический хирург Чиа Чи Као выложил снимок Виктории без фильтров и фотошопа. Он подписал его так:

Когда она улыбается, вокруг глаз у нее появляется очень много морщин.

Поклонники звезды были в шоке. Они оставили под постом сотни комментариев. Дело в том, что девушка на снимке без грима очень сильно отличается от своего звездного образа.

Виктория уточнила, что доктор планирует сделать ей подтяжку подбородка, век. Она также вставит импланты в щеки из специального материала, который сможет предупреждать появление новых морщин.