В Китае прописался самый большой город-призрак на Земле

Китай сегодня стал одной из успешных стран мира. Бурное развитие экономики Поднебесной вызвало бум в строительстве. В итоге много мегастроек оказалась практически невостребованными из-за просчетов в планировании, сообщает Рамблер.

Один из таких проектов - город Канбаши, который был возведен у границы пустыни Внутренней Монголии. Строительство сверхсовременного мегаполиса началось в 2009-м году.

Угольная индустрия Китая после мирового финансового кризиса переживала подъем и сулила большую прибыль инвесторам. Новый город был призван привлечь в провинцию порядка 2 миллионов новых жителей, которые могли бы работать на угольных предприятиях этого региона.

Расчеты оказались неверными. В первые годы в Канбаши жили не больше, чем 20 тысяч человек. только в 2021-м году удалось переломить ситуацию благодаря школьникам.

Дело в том, что муниципальные власти некоторые лучшие школы округа перевели в Кангбаши. Учебные заведения получили право отправлять выпускников в университеты Пекина, и на фоне жесткой конкуренции этот факт стал решающим преимуществом для переезда молодежи в город-призрак.

Кангбаши сейчас насчитывает 120 тысяч жителей, но эти цифры все так же далеки от запланированных.