Российские звезды разочарованы недвижимостью, купленной в Болгарии

Филипп Киркоров одним из первых звезд российской эстрады обзавелся жильем в поселке Равда в Болгарии. Поп-король купил там 14 объектов недвижимости. Его примеру последовали и другие коллеги - правда, в более скромных масштабах.

В частности, квартиры здесь приобрели Борис Моисеев, Лолита Милявская, Надежда Бабкина и другие представители российского шоу-бизнеса.

Но, как сообщает МК, жить там оказалось не так уж и заманчиво. В частности, артисты сетовали на запах канализации и большие счета за коммунальные услуги.

Со ссылкой на КП издание пишет, что десять лет назад был большой скандал. Дело в том, что Киркорова возмутило, что он приобрел апартаменты на первой линии, где между окнами и морем планировалось разместить парк, но в итоге владельцы расширили стройку, и первая линия стала четвертой.

Судьба квартир Киркорова неизвестна, он там, к слову, не появляется. Но на территории поселка были замечены Лера Кудрявцева и Лариса Гузеева.

Ранее СМИ сообщали, что группа российских звезд во главе с Лолитой Милявской ведет в Болгарии настоящую коммунальную войну.

В элитном жилом комплексе, где артисты приобрели квартиры, управляющая компания выставила очень большие счета, которые не оговорены в договоре. Когда часть жильцов отказалась от их оплаты, коммунальщики отключили свет и воду.